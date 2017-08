LPI-NDH: Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit abgestelltem Pkw - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots) - Am Dienstag, 08. August 2017, gegen 06.30 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen Audi Am Schlosspark in Sondershausen. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Stoßstange und die hintere linke Alufelge durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurden. Der bisher noch unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

