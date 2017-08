LPI-NDH: Nach Kollision mit Laternenpfahl geflüchtet

Artern (ots) - Bereits am Freitag, den 04. August 2017, kollidierte ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Kachstedter Straße in Artern beim Wenden mit einem Laternenpfahl. Dieser wurde dadurch verbogen. Nachdem der Unfallverursacher den Schaden begutachtet hatte, fuhr er pflichtwidrig davon. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

