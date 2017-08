LPI-NDH: Einbruch in Bildungseinrichtung

Nordhausen (ots) - In der Zeit von Montag, 07. August 2017, 17.00 Uhr, bis Dienstag 08. August 2017, 06.30 Uhr, brachen bisher Unbekannte in das Gebäude der Bildungseinrichtung An der Brückenmühle in Nordhausen ein. Die Diebe gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen sowie Räume und Schränke durchsucht. Die Täter verließen das Objekt ohne Beutegut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Bereits in der Nacht zu Freitag, den 28. Juli 2017, waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen. Hier hatten die Täter neben Bargeld auch einen Lkw gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell