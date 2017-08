LPI-NDH: Fahrrad vor Einkaufsmarkt gestohlen

Nordhausen (ots) - Am Montagabend, 07. August 2017, stahlen bisher Unbekannte ein Fahrrad, das vor einem Einkaufsmarkt in Niedersachswerfen Im Steinfeld abgestellt war. Das Rad war mit einem Spiralschloss am Fahrradständer gesichert. Bei dem gestohlenen Mountainbike handelt es sich um ein orange-graues Cube, Typ Stereo Pro 29, im Wert von ca. 1500 Euro. Die Diebe schlugen wahrscheinlich in der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.35 Uhr zu. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell