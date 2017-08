LPI-NDH: Spielothek heimgesucht

Sondershausen (ots) - In der Nacht von Montag zum Dienstag drangen Unbekannte in die Spielothek Am Volkspark ein. Es wurden mehrere Automaten aufgebrochen und eine größere Summe Bargeld gestohlen. Die Diebe hinterließen einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst in der vergangenen Woche hatte es Einbrüche in Spielhallen in Nordthüringen gegeben. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Sondershausen vorliegt ist auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell