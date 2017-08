LPI-NDH: Bahnschranke bei Unfall abgerissen

Uder (ots) - Ein Traktor-Fahrer passierte gestern gegen 14.15 Uhr den Bahnübergang in Uder in der Bahnhofstraße in Richtung Steinheuterode. Als sich der Anhänger unter der Schranke befand, senkte sich diese herab. Die Schranke traf den Hänger von oben und wurde in der Fahrbewegung nach vorn gedrückt bis sie abbrach. Der Sachschaden an der Schrankenanlage wurde mit ca. 10.000 Euro beziffert. Am Hänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell