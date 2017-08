LPI-NDH: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Gerbershausen (ots) - Ein 19-jähriger Kradfahrer befuhr mit seiner Yamaha gestern, 07. August 2017, gegen 15.45 Uhr die Landstraße von Gerbershausen in Richtung Hohengandern. Ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Die 43-jährige Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, was jedoch misslang. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Hyundai-Fahrerin und ihre 6-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell