LPI-NDH: Bei Diebstahl von Polizei überrascht

Thamsbrück (ots) - Zwei bisher Unbekannte stahlen am Montag, 07. August 2017, gegen 22.40 Uhr, den Kraftstoff eines Baggers. Dieser war auf einer Ausgrabungsstätte an einem Feld auf der B247 zwischen Großengottern und Thamsbrück abgestellt. Die Täter öffneten den unverschlossenen Tankdeckel und zapften mit einem Schlauch Dieselkraftstoff ab. Die Diebe wurden durch die Polizei überrascht und flüchteten mit einem Fahrzeug. Trotz intensiver Suche konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell