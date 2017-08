LPI-NDH: In Keller eingebrochen

Bad Langensalza (ots) - In Bad Langensalza, in der Clara-Zetkin-Straße, brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag, den 06. August 2017, 20.00 Uhr, bis Montag, den 07. August 2017, 16.45 Uhr, in einen Keller ein. Vermutlich schnitten der oder die Diebe die Verriegelung der Kellertür mit einem Bolzenschneider auf. Aus dem Kellerverschlag wurde eine silberfarbene Bohrmaschine im Wert von ca. 150 Euro und mehrere Steinbohrer gestohlen.

