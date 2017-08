LPI-NDH: Einbruch in Firmengebäude

Bad Langensalza (ots) - Am Montag, den 07. August 2017, wurde durch einen Mitarbeiter festgestellt, dass in eine Firma in der Neustädter Straße in Bad Langensalza eingebrochen wurde. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über den Kellerbereich in das Gebäude. Anschließend brachen sie mehrere Zwischentüren auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Akkuschrauber im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell