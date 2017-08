LPI-NDH: Auto mit Radfahrer kollidiert - Radfahrer flüchtet

Sondershausen (ots) - Nachdem ein 26-Jähriger am Montag, den 07. August 2017, gegen 17.00 Uhr, in der Ulrich-von-Hutten-Straße in Sondershausen ausgeparkt hatte, kam ihm plötzlich in der Einbahnstraße verbotswidrig ein Fahrradfahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen BMW und Fahrrad. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell