LPI-NDH: Nach Unfall weggefahren

Sondershausen (ots) - Am Montag, 07. August 2017, gegen 09.00 Uhr, beschädigte ein 88-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Johann-Karl-Wezel Straße in Sondershausen zwei parkende Autos. Anschließend verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Dank einer Zeugenaussage konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3200 Euro.

