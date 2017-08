LPI-NDH: Streit eskaliert

Heiligenstadt (ots) - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, gerieten in einem Lebensmittelmarkt in Heiligenstadt in der Nordhäuser Straße mehrere Männer in einen Streit, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Ein Autofahrer hatte seinen VW Golf auf dem Behindertenparkplatz abgestellt. Als er von Jugendlichen daraufhin angesprochen wurde, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Beim anschließenden Einkauf gerieten der Autofahrer und die Jugendlichen im Getränkemarkt erneut aneinander. Der 40-jährige Autofahrer schubste daraufhin einen 14-jährigen Jugendlichen. Ein weiterer Kunde sprach den Autofahrer an und forderte ihn auf, von dem Jungen abzulassen. Dabei stieß er ihn in einen Stapel Getränkekisten. Bei der nun folgenden Rauferei zwischen dem Kunden und dem Autofahrer wurden beide Personen verletzt und deren Kleidung beschädigt. Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest. Verlief positiv. Der 40-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkohol verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell