LPI-NDH: Zugmaschine gestohlen

Haynrode (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in Haynrode die Zugmaschine, EIC-AS 143, eines Kippers gestohlen. Das Fahrzeug war am Freitag, 04. August, auf einem Schotterplatz neben dem Sportplatz abgestellt worden. Am Montagmorgen fand der Fahrer nur noch den Anhänger vor. Außerdem lagen die persönlichen Gegenstände des Fahrers, welche sich in der Fahrerkabine befanden, beim Hänger. Das Mautgerät sowie die dazugehörige Antenne wurden herausgeschnitten und blieben ebenfalls auf der Straße liegen. Der Schaden beläuft sich auf über 50000 Euro angegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell