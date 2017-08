LPI-NDH: Radfahrer verletzt

Heiligenstadt (ots) - Am Sonntag, 06. August, wurde ein Radfahrer auf dem Leineradweg im Eichsfeld bei einem Unfall verletzt. Der 53-Jährige war von Heiligenstadt in Richtung Uder unterwegs. An der Einmündung nach Rengelrode kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, der aus Richtung Rengelrode kommend die Unterführung der Leinebrücke befuhr. Der 51-jährige Autofahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte aber die Kollision nicht vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer samt Fahrrad in den Straßengraben geschleudert. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell