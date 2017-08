LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Küllstedt (ots) - Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntag, 06. Juni, gegen 06:30 Uhr den Kreisverkehr in der Ortslage Küllstedt, in Richtung Wachstedt. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam das Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen (Pfeil) wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend den Unfallort in Richtung Wachstedt, was auf Grund auslaufender Betriebsflüssigkeiten nachvollzogen werden konnte. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Anwohner waren durch den Knall wach geworden und hatten die Polizei verständigt.

