LPI-NDH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht

Ammern (ots) - Bereits von Donnerstag, den 03. August 2017, bis Freitag, den 04. August 2017, brachen Unbekannte in eine Fleischerei in Ammern am langen Rasen ein. Der oder die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters neben der Eingangstür in den Verkaufsraum. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke. Die Diebe stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und Wurstwaren im Wert von ca. 200 Euro. Anschließend verließen sie, vermutlich wieder über das Fenster, die Fleischerei. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell