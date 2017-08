LPI-NDH: Feuer in Reihenhaus

Auleben (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr im Keller eines Reihenhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Auleben zu einem Brand. Das Feuer konnte durch einen Bewohner, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen war ein technischer Defekt am Sicherungskasten im Keller der Auslöser.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell