LPI-NDH: Mopedfahrer leicht verletzt

Bielen (ots) - Am Sonntag, 06. August 2017, gegen 19.15 Uhr, wurde ein Mopedfahrer in Bielen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 15-Jährige befuhr die Zufahrtsstraße eines Möbelhauses in Richtung der Straße Im Krug, als ein Audi entgegenkam. Der Mopedfahrer geriet immer weiter in Richtung Fahrbahnmitte. Obwohl der 26-jährige Audi-fahrer noch hupte, kam es zur Kollision. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro.

