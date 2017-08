LPI-NDH: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in Nordhausen auf ein Fahrrad abgesehen. Das Rad war im Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Grimmelallee abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-graues E-Bike Giant, vom Typ Twist Elegance M, im Wert von mindestens 1700 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell