LPI-J: Handtaschenraub in Apolda

Jena (ots) - Einer 70-jährigen wurde am Sonntag um 17:40 Uhr an der Goethebrücke in Apolda die Handtasche geraubt. Ein Unbekannter hatte sich der Frau von hinten genähert und Ihr die Tasche entrissen. Als sie die Verfolgung des Räubers aufnahm, konnte sie sehen, wie er entlang des Bahndammes flüchtete, kurz stehenblieb und die Tasche durchwühlte. Da in der Handtasche weder Geld noch Wertgegenstände zu finden waren, warf sie der Unbekannte weg und flüchtete. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt und hat ihre Tasche wieder. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit einem Raub am 05.09.2017 gegen 15:00 Uhr, bei dem ein Unbekannter versucht hatte, einer 60-jährigen Frau auf dem Verbindungsweg zwischen Stegmannstraße und Leutloffstraße die Handtasche zu entreißen.

