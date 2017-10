LPI-J: Mann bei Betriebsunfall getötet

Jena (ots) - Heute gegen 10:00 Uhr ereignete sich im Betonwerk Kahla ein schwerer Betriebsunfall. Bei Reparaturarbeiten an einer Maschine wurde ein 54-jährige Arbeiter aus Kahla so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zu Unfallursache und Unfallhergang aufgenommen.

