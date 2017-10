LPI-J: Nachtrag zu Zeugenaufruf vom 06.10.

Jena (ots) - Am 06. Oktober berichteten wir von einem Dieb, der in einem Drogeriemarkt in der Jenaer Innenstadt mehrere Packungen hochwertigen Parfüms entwendet hatte und anschließend in Richtung ehemaliges Capitol geflüchtet war.

Der beschriebene Vorfall ereignete sich bereits am Montag, dem 20. Februar 2017 gegen 18:00 Uhr!

Ein derzeit noch unbekannter Mann hatte den Dieb damals aufgrund der Hilferufe einer Verkäuferin festgehalten. Nach einem massiven Handgemenge konnte sich der Täter jedoch losreißen und flüchten, wobei er die gestohlene Ware zurücklassen musste. Der Ladendieb war etwa 1,75 Meter groß und mit einem grünen Kapuzen Sweatshirt bekleidet. Der Mann, der den Dieb am besagten 20. Februar versucht hatte an der Flucht zu hindern, wird dringend als Zeuge gesucht. Er oder auch andere Personen, die das Geschehen verfolgt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jena unter der Rufnummer (03641) 81-1123 in Verbindung zu setzen.

