LPI-J: Drogenzüchter überführt

Jena (ots) - Letzte Woche wurden durch Beamte der Einsatzunterstützung im Rahmen der Streifentätigkeit mehrere Cannabispflanzen in den geöffneten Fenstern eines Einfamilienhauses in Jena festgestellt. Nach ersten Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Am gestrigen Dienstag durchsuchten die Beamten das Grundstück und die betreffende Wohnung. Gefunden wurden insgesamt 19 Cannabispflanzen, die bis zu einer Höhe von 2 Metern gewachsen waren. Gefunden und beschlagnahmt wurden auch Cliptütchen mit Anhaftungen von Cannabis, Bargeld in szenetypischer Stückelung, Technik und Speichermedien, sowie Pflanzenaufzucht- und Düngemittel. Im Ergebnis der Maßnahme wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen drei namentlich bekannte Personen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell