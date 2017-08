LPI-J: Diebestour in Wetzdorf

Saale-Holzland (ots) - In der Nacht zu Montag waren in einem Wohngebiet am Ortsausgang Wetzdorf in Richtung "Hirschgrund" Unbekannte auf Diebestour unterwegs. Der oder die Täter durchsuchten auf zwei Grundstücken unter anderem eine Scheune, eine Garage, einen Wohnwagen sowie ein Nebengelass eines Wohngebäudes. Aus diesen wurden Werkzeuge wie zum Beispiel eine Motorsense, Kettensägen und eine Soundmaschine entwendet. Des Weiteren wurden an zwei angrenzenden Gärten die Gartenzäune beschädigt. Hier sind mehrere Zaunslatten abgerissen worden. Den Geschädigten ist insgesamt ein Schaden von fast 1.000 Euro entstanden. Laut Zeugenaussagen könnte sich die Tat in der Zeit von 03:00 - 04:00 Uhr zugetragen haben, da zu dieser Uhrzeit Hunde anschlugen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortsausganges festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland (Tel.:036428-640).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell