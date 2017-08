LPI-J: Vermisster wurde aufgefunden

Bad Klosterlausnitz; Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der gestern als vermisst gemeldete Manfred K. aus Bad Klosterlausnitz wurde am Abend gegen 19.00 Uhr in Gera-Hain aufgefunden. Offenbar war er bis dahin gelaufen. Nachdem er einem Arzt vorgestellt wurde, konnte er seinen Angehörigen übergeben werden.

Am Montag, 07.08. meldeten wir:

Seit gestern Abend wird in Bad Klosterlausnitz nach dem 73-Jahre alten Manfred K, gesucht. Seine Familie meldete ihn in den Abendstunden als vermisst, nachdem sie bereits selbst mehrere Stunden nach ihm gesucht hatte. Der Vermisste ist teilweise orientierungslos, dennoch sehr gut zu Fuß. Noch in der Nacht begannen umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen der Polizeihubschrauber, ein Fährtenhund und alle verfügbaren Polizeibeamten beteiligt waren. Heute wurde die Suche mit einem Mantrailer-Hund fortgesetzt. Bisher konnte der Vermisste noch nicht gefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell