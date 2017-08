LPI-J: Einbruch in Firma

Laasdorf, Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte Täter brachen Sonntag früh gegen 08.30 Uhr in ein Firmengelände in Laasdorf an der A4 ein. Die Täter stiegen zunächst über einen Zaun im hinteren Bereich der Firma. Anschließend hebelten diese ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Danach begaben sich die Täter in die Lagerhalle und brachen gewaltsam eine Tür zu einem Merkzweckraum auf. Der Umfang der Beute ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

