LPI-J: Älterer Mann vermisst

Bad Klosterlausnitz; Saale-Holzland-Kreis (ots) - Seit gestern Abend wird in Bad Klosterlausnitz nach dem 73-Jahre alten Manfred Körner gesucht. Seine Familie meldete ihn in den Abendstunden als vermisst, nachdem sie bereits selbst mehrere Stunden nach ihm gesucht hatte. Der Vermisste ist teilweise orientierungslos, dennoch sehr gut zu Fuß. Noch in der Nacht begangen umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen der Polizeihubschrauber, ein Fährtenhund und alle verfügbaren Polizeibeamten beteiligt waren. Heute wurde die Suche mit einem Mantrailer-Hund fortgesetzt. Bisher konnte der Vermisste noch nicht gefunden werden. Manfred Körner ist 1,80 m groß und schlank, grauer Haarkranz, Oberlippenbart, bekleidet mit blauem Hemd, blauer Jeans und dunklen Schuhen. Hinweise zu seinem Verbleib bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon 036428-64224.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell