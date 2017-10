LPI-GTH: Zu viel Cola und Chips

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Am Montag, den 09.10.2017, 12.30 Uhr, wurde zwei zehn- und zwölfjährigen Jungen nach dem Verzehr von zu viel Cola und Chips schlecht. Sie übergaben sich aus dem Toilettenfenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Sophienstraße. Dumm nur, dass gerade in diesem Moment eine 40jährige Frau vor dem Haus stand und alles abbekam. Die Jungs entschuldigten sich bei der Frau. Diese hatte die Polizei vorsorglich gerufen, da sie nicht erkennen konnte, von wem und mit was sie beschmutzt wurde. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell