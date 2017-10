LPI-GTH: Zigarettenautomat komplett entwendet - Zeugensuche

Gierstädt - Landkreis Gotha (ots) - In der letzten Nacht, vermutlich zwischen 00.30 Uhr und 04.30 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomat vor der Gaststätte "Zum Goldenen Lamm". Am Tatort wurde ein Spanngurt und eine Abdeckung einer Anhängerkupplung gefunden. Vermutlich nutzten die Täter ein Fahrzeug und zogen den Automat samt seines Betonfußes von seinem Stellplatz. Teile einer zerbrochenen Heckleuchte am Tatort lassen vermuten, dass das Fahrzeug der Täter dabei beschädigt wurde. Der Betonfuß blieb am Tatort zurück, von dem Zigarettenautomat fehlt jede Spur. Es entstand insgesamt ein Schaden von fast 4000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Telefon 03621/781124.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell