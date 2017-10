LPI-GTH: Lkw - Unfall auf der L 1017

Creuzburg - Wartburgkreis (ots) - Gestern Abend, gegen 22:25 Uhr, verunglückte ein 60jähriger LKW-Fahrer zwischen Creuzburg und Mihla nachdem er die Kontrolle über seinen Lastzug verloren hatte. Der Lkw kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und beschädigte mehrere Bäume. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw wurde der Tank beschädigt und musste durch die Feuerwehr leergepumpt werden. Insgesamt entstand ein Schaden am Lkw von ca. 20000, - Euro. Die Ladung blieb unbeschädigt. Schwere Technik kam zum Bergen des Lkw zum Einsatz. Die Straße war knapp sechs Stunden voll gesperrt. Die Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer hielten sich aber aufgrund der Tageszeit in Grenzen. (aha)

