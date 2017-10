LPI-GTH: Vom eigenem Pkw eingeklemmt

Gotha - Stadt (ots) - Weil er die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, versuchte gestern ein 78jähriger Mann in der Hölderlinstraße seinen ins Rollen geratenen Pkw zu stoppen. Er verletzte sich, als er zwischen seinem eigenen und einem anderen geparkten Pkw eingeklemmt wurde. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,- Euro. (aha)

