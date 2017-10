LPI-GTH: Einbrecher gestört - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Ilmenau - Ilmkreis (ots) - Im Ilmenauer Ortsteil Oberpörlitz bemerkte gestern Abend ein Anwohner wie gegen 20.20 Uhr zwei noch unbekannte Männer gerade in das Nachbarhaus einbrachen. Er verständigte die Polizei. Vermutlich bemerkten auch die Einbrecher den Beobachter und flüchteten in Richtung Leiterbachsiedlung in Ilmenau. Die beiden unbekannten Männer trugen schwarze Kapuzenshirts und waren mittelgroß. Die Kriminalpolizei ermittelt. (aha)

