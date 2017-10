LPI-GTH: Ausländischer Mann massiv beleidigt - Kriminalpolizei ermittelt

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Gestern, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, wurde ein 58jähriger Mann liberianischer Herkunft in der Goethestraße von drei noch unbekannten Männern mit den Worten "Ausländer raus!", "Wir brauchen keine Ausländer!" und "Nigger" beschimpft. Der 58jährige wollte gerade sein Fahrrad besteigen, als einer der drei Männer das Rad am Sattel fest hielt und das Hinterrad anhob, so dass der 58jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Telefon 03691/261440. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell