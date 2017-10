LPI-GTH: Vermisste Frau ist zurück

Gerstungen - Wartburgkreis (ots) - Die am Freitag, den 06.10.2017, vermisst gemeldete 51jährige Frau aus Gerstungen kam selbständig noch am Abend des 06.10.2017 zurück zu ihrer Wohnanschrift. Sie begab sich noch am selben Abend in ärztliche Behandlung. An der Suche nach ihr waren neben einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber auch mehrere Feuerwehren der Umgebung im Einsatz, die mit Booten die Werra absuchten.(aha)

