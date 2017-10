LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Thörey - Ilmkreis (ots) - Heute Morgen, 05.00 Uhr, kam es in Thörey zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Eine 54jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Landesstraße 1044 nach links in die Thöreyer Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit bog ein 62jähriger Mann mit seinem Pkw von der Thöreyer Straße in Landesstraße 1044 ab. Vermutlich wegen eines Verstoßes der Frau gegen das Rechtsfahrgebot stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (aha)

