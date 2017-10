LPI-GTH: Versteckspiel mit der Polizei in der alten Milchfabrik

Gotha - Stadt (ots) - Am Sonntag, gegen 17:10 Uhr, erhielt die Polizei in Gotha die Mitteilung, dass sich in der alten einsturzgefährdeten Milchfabrik in Gotha in der Friemarer Straße mehrere Kinder aufhalten sollen. Die Beamten kletterten durch ein Fenster in das Gebäude, durchsuchten es und fanden schließlich auf dem Dachboden fünf Kinder. Die 11 bis 14 Jahre alten Jungen und Mädchen wollten sich zunächst nicht zeigen und waren erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten bereit, ihre Verstecke preiszugeben. Sie hatten sich teilweise auf Balken vor den Beamten versteckt. Die Beamten brachten die Kinder unversehrt aus dem Gebäude und später zu ihren Eltern bzw. Großeltern. Alle fünf müssen jetzt mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell