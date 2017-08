LPI-GTH: Unfallflucht - roter SUV gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, 07.08.2017, zwischen 09.00 Uhr 09.15 Uhr, in Winterstein, Liebensteiner Straße. Im Bereich einer Engstelle kam es nach Angaben der 62-jährigen Fahrerin eines weißen Mercedes der C-Klasse zur Kollision mit einem roten SUV, der von einer blonden Frau, Mitte vierzig, gefahren wurde. Der rote SUV berührte den Mercedes vorne links, am SUV selbst sollen die Schäden hinten links sein. Die Mercedes-Fahrerin gab einen Schaden von 2000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-017694.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell