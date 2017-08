LPI-GTH: Lkw überholt - frontal mit entgegen kommenden Pkw zusammengestoßen

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots) - Eine leicht verletzte 27-jährige Skoda-Fahrerin und ca. 45 Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalles heute Morgen zwischen Tambach-Dietharz und Georgenthal. In einer Kolonne hinter einem Lkw mit Sattelanhänger fuhren kurz vor 07.00 Uhr in Richtung Georgenthal mehrere Autos. Zwei der Fahrzeuge scherten zum Überholen aus. Während es das erste Fahrzeug gerade noch schaffte, den Überholvorgang zu beenden, hatte der 18-jährige Fahrer eines Ford Focus Probleme damit. Der Ford geriet nach links, prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der junge Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das nun nach rechts fuhr und seitlich mit dem Lkw kollidierte. Im weiteren Verlauf kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegen kommenden Skoda. Am Lkw mit Sattelanhänger entstand Sachschaden in Höhe von 30 Tausend Euro, am Skoda der 27-Jähren ca. 10 Tausend Euro, am Ford Focus ca. 5000 Euro. Während der 54-jährige Fahrer des Lkw zwar beschädigt aber selbständig weiter fahren konnte, mussten die beiden Pkw abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge über den Parkplatz des dortigen Hotels geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell