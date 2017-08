LPI-GTH: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Hörsel - Landkreis Gotha (ots) - Im Fahrradständer am Bahnhof in Fröttstädt hatte gestern Morgen, gegen 08.00 Uhr, ein 19-Jähriger sein orange-schwarzes Fahrrad der Marke Winora ATB abgestellt. Als er Mittags, gegen 13.00 Uhr, zurück kam, war das Fahrrad mitsamt Seilschloss verschwunden. Der junge Mann gab den Wert des Fahrrades mit 330 Euro an. (kk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell