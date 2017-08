LPI-GTH: 78-Jährige stürzt mit Fahrrad - schwer verletzt

Geraberg - Ilm-Kreis (ots) - Ihr Fahrrad übermäßig beladen hatte gestern am späten Nachmittag eine 78-Jährige. Nach Zeugenangaben hingen am Lenkrad schwere Taschen, auch der Gepäckkorb auf dem Gepäckträger war voll beladen. Das Gesamtgewicht des Fahrrades führte zur unsicheren Fahrweise der Seniorin, die über den Parkplatz des Einkaufsmarktes im Gewerbepark radelte. Die Frau fuhr mit dem Rad gegen eine Bordsteinkante, kippte nach links und fiel mit dem Fahrrad in eine Buschgruppe. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, sie wurde dort stationär aufgenommen. (kk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell