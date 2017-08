LPI-GTH: 70-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots) - Verbotswidrig ist gestern Abend, kurz nach 18.00 Uhr, ein 70-jähriger Fahrradfahrer in die Einbahnstraße in der Schulstraße eingefahren. Er fuhr entgegen gesetzt zur Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich zur Rosenstraße wollte der Mann nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW Polo, gefahren von einer 61-Jährigen. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (kk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell