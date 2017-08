LPI-GTH: Unfall mit Polizeifahrzeug - zwei leicht Verletzte

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Auf der Rennbahn war gestern Abend, kurz vor 22 Uhr, ein Funkwagen der Bundespolizei mit Sonder- und Wegerechten unterwegs. Die Ampel an der Kreuzung Grüner Baum schaltete auf Rot, der 40-jährige Fahrer des Funkwagens verlangsamte die Geschwindigkeit und fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein. Von der Hospitalstraße fuhr bei Grün der 23-jährige Fahrer eines BMW in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit ca. 26 Tausend Euro Sachschaden. Sowohl der BMW-Fahrer als auch der 54-jährige Beifahrer im Funkwagen wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell