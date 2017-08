LPI-GTH: Zu alt für den Spielplatz - Feuerwehr rückt mit Leiter an

Gotha (ots) - Wegen Hausfriedensbruch sind gestern Abend drei 17-Jährige angezeigt worden. Die zwei Jungen und das Mädchen hielten sich um 21.30 Uhr wiederrechtlich auf dem großen Spielplatz in der Leinastraße auf. Dieser Spielplatz ist komplett umzäunt und wird am Abend abgeschlossen. Ursprünglich wurden fünf Jugendliche gemeldet, zwei waren bei Eintreffen der Polizei bereits getürmt. Da der Schlüssel für das Eingangstor kurzfristig nicht zu beschaffen war, kam die Feuerwehr. Über eine Leiter wurden das Trio vom Spielplatz geholt und später an die Eltern übergeben.

