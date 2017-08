LPI-GTH: Mehrere Wildunfälle im Kreis Gotha

Landkreis Gotha (ots) - Heute Nacht ereigneten sich gegen 01.00 Uhr nahezu zur selben Zeit zwei Wildunfälle. In Waltershausen kollidierte ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der B 88 zwischen Schwarzhausen und Langenhain mit einem Wildschwein. Er hatte ein Tier aus einer die Straße querenden Rotte erwischt. Das Wildschwein verendete, am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. in Gotha in der Seebergstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes (m/36) und einem Reh. Das Tier lief verletzt davon, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Gegen 04.45 Uhr stieß ein 44-jähriger Renault-Fahrer zwischen Goldbach und Gotha mit einem Wildschwein aus einer Rotte zusammen. Das Tier wurde verletzt und lief davon.(ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell