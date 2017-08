LPI-GTH: Zusammenstoß mit Bus - hoher Sachschaden

Plaue - Ilm-Kreis (ots) - In der Straße Am Bahnhof kam es gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, zum Zusammenstoß eines VW Golf mit einem Bus. Der 55-jährige Golf-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße nach rechts in die Straße Am Bahnof abbiegen. Er bog in einem großen Bogen ab, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Bus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf ca. 20 Tausend Euro beziffert, jeweils 10 Tausend Euro an jedem Fahrzeug. Gegen den Golf-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell