LPI-GTH: Fahrradklau aus Keller

Gotha (ots) - Aus einem Keller in Gotha-West ist gestern am späten Abend, zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr, ein grau-blaues Fahrrad der Marke NSU Circus im Wert von 500 Euro gestohlen worden. Das Rad stand in einem nicht verschlossenen Keller, was den Diebstahl deutlich erleichterte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell