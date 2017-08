LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Nicht mehr geradeaus fahren konnte vergangene Nacht, gegen 01.30 Uhr, in der Oppenheimstraße ein 51-Jähriger auf seinem Fahrrad. Polizeibeamte hielten den nicht mehr standfesten Mann an und baten zum Alkoholtest. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,75 Promille an, was eine Blutentnahme und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell