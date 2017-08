LPI-GTH: Anrufe von vermeintlichen Polizisten bei Senioren

Ruhla - Wartburg-Kreis (ots) - Gestern Abend erhielten sechs ältere Menschen in Ruhla Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten. In einem Fall ist der Angerufene 97 Jahre alt. In allen Fällen wurde den Senioren weiß gemacht, dass zwei Osteuropäer festgenommen worden seien, die Adresslisten dabei hatten. Auf den Listen stünde der Name und die Adresse des jeweils Angerufenen. Der unbekannte Anrufer versuchte Informationen über die Vermögensverhältnisse der Senioren zu erhalten, ob sich Wertgegenstände und Bargeld in der Wohnung befinden. Eine 77-Jährige erkannte die Betrugsmasche und erklärte dem Anrufer, sie werde jetzt die richtige Polizei anrufen. Überprüfungen ergaben, dass die angerufenen Senioren alle im öffentlichen Telefonbuch stehen. Kontaktieren Sie bei jedem solcher Anrufe unbedingt die echte Polizei, die niemals am Telefon nach der Vermögenssituation fragt. Sprechen Sie als Angehörige von Senioren mit ihren Familienmitgliedern über diese und auch die anderen gängigen Betrugsmaschen (z.B. der bekannte Enkeltrick), bei denen ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht werden sollen. Rufen Sie entweder den Polizeinotruf 110 oder die jeweils örtlich zuständige Polizeidienststelle an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell