LPI-GTH: 55-Jähriger bei Arbeitsunfall getötet

Großbreitenbach - Ilm-Kreis (ots) - Zu einem tragischen Unfall kam es heute Vormittag auf einer Baustelle in der Ilmenauer Straße. Bei Entladearbeiten von Stahlschalungen für Betonwände stand ein 55-Jähriger auf der Ladefläche eines Lkw-Anhängers. Während der Entladung lösten sich mehrere Teile und rutschten gegen die Bordwand. Der an der Bordwand stehende Mann wurde von den Betonteilen eingeklemmt und verstarb noch an der Unglücksstelle. Das Amt für Arbeitsschutz war an der Unfallstelle.

